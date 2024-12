Thesocialpost.it - Siria, albero di Natale dato alle fiamme: esplode la protesta dei cristiani

Undiincendiato in un piccolo villaggio vicino alla città di Hama ha scatenato manifestazioni spontanee tra la comunità cristiana di Damasco. A Hama, croci nel cimitero cristiano sono state distrutte e un gruppo di combattenti ha aperto il fuoco con mitra contro la cattedrale greco-ortodossa. «Difendiamo i diritti dei», grida la folla nel quartiere cristiano di Bab Tuma, mentre si dirige verso il Patriarcato ortodosso di Bab Chargi.Questi eventi segnalano un clima di crescente ansia e preoccupazione. Le minoranze non sunnite, in particolare i, temono per la loro sicurezza. Sin dagli anni Settanta, molti di loro avevano sostenuto la dittatura laica del clan Assad, compresi agenti della polizia segreta e membri della milizia Shabiha, tristemente nota per la sua brutalità durante le repressioni delle manifestazioni della «primavera araba» dal 2011.