Siria accordo tra le nuove autorità e i ribelli | sciolti tutti i gruppi armati saranno integrati nelle forze di sicurezza

Ahmed al-Sharaa, meglio conosciuto come Abu Mohammad al-Jolani, sta cercando ini modi di riciclarsi da leader terrorista a grande mediatore dopo la caduta del regimeno di Bashar al-Assad. Dopo aver ricevuto le delegazioni delle varie confessioni locali, ultima quella drusa libanese guidata da Walid Jumblatt, affermando che il suo Paese non eserciterà più “un’influenza negativa” oltreconfine, adesso si impegna in prima persona per lo smantellamento delle decine diche hanno preso parte al rovesciamento del regime.Così, lene hanno già annunciato di aver raggiunto uncon iper il loro scioglimento e integrazionedi difesa regolari. “L’incontro dei capi deisi è concluso con unsullo scioglimento die sulla loro integrazione sotto il controllo del Ministero della Difesa”, si legge in una nota diffusa dai media statali.