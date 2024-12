Metropolitanmagazine.it - Samuele Bersani dopo lo stop forzato annuncia: “Sono guarito”

Nel corso della vigilia di Natale, arrivano ottime notizie da: sui social il cantautore hato ai fan e followers di aver lasciato il periodo buio che stava attraversando alle spalleLo scorso novembre la voce di Spaccacuore aveva dovuto posticipare il tour con il quale sarebbe stato protagonista nei teatri nel mese in corso a causa di un problema fisico: “Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro.Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposoper un po’ di tempo, lontano dai palchi.Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce.