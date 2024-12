Ilgiorno.it - Pedalata dei Babbi Natale. Raccolti quasi 2mila euro per i bambini ricoverati

Non un Babbo, ma ben cento hanno girato la città domenica mattina. Ladei, iniziativa benefica di Prevocicli che, insieme ad Orio Bike e col patrocinio del Comune, per il secondo anno, è ritornata con successo per donare pacchi regalo aidel reparto Pediatria dell’ospedale di Lodi. E davanti all’ingresso del nosocomio, alla presenza anche del sindaco Andrea Furegato, si è tenuta la prima tappa del percorso, partito dal bar Bricchi in viale Piacenza: tra selfie e barbe bianche dei partecipanti sono arrivati Batman e Spiderman, che hanno personalmente portato i regali al reparto. Tra gli organizzatori Roberto Maiocchi, Alessandro Perletti, Marco Tedeschi e l’ex presidente della Provincia ed ex assessore regionale (qui in veste di appassionato) Pietro Foroni del Comitato lombardo Federazione ciclistica.