Tpi.it - Oroscopo Paolo Fox 2025: dall’Ariete ai Pesci, le previsioni per tutti i segni

Foxai, leperQual è l’diFox per il? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suodel nuovo anno è stato diffuso tramite il suo libro, già in libreria, e nelle trasmissioni tv a cui prende parte, come I fatti vostri. Di seguito lesegno per segno dell’diFox del:ArieteC’è Giove al fianco dei nati di questo segno. La prima parte dell’anno sarà migliore rispetto alla seconda, ed eventuali i problemi legali e finanziari meglio affrontarli tra gennaio e maggio. Nelbuon movimento nel lavoro, incontri piacevoli e iniziative interessanti.ToroLasciarsi alle spalle i pesi accumulati nel tempo: ilsi preannuncia un anno di grandi successi. Saranno necessarie decisioni forti e determinate, orientate al miglioramento del benessere personale.