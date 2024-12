.com - Ora o mai più, la terza edizione condotta da Marco Liorni, i concorrenti e i coach

Torna dopo le festività natalizie per la suaOra o mai più, il talent condotto da, ecco il cast e iOra o mai più, programma condotto dache si propone di dare una seconda possibilità ad artisti di talento che non sono da tempo più sotto le luci della ribalta, torna in onda per la suada sabato 11 gennaio su Rai1.Il cast completoAntonella BucciCarlottaPierdavide CaroneLoredana ErroreAnonimo ItalianoPagoValerio ScanuSugarfreeIRafDonatella RettoreAlex BrittiRiccardo FogliGigliola CinquettiRita PavonePatty PravoMasini