Natale tropicale con i Litchi | un sorbetto perfetto per il cenone

È tempo di frutti esotici al mercato ortofrutticolo di Bergamo; spazio ai, provenienti dal sud est asiatico e altre zone calde quali il Madagascar. Buona qualità in linea con lo scorso anno, senza che si registrino differenze particolari di prezzo.Dalla buccia alquanto ruvida e con varie tonalità di rosso a seconda della maturazione, la sua polpa bianca e commestibile conferisce il caratteristico sapore dolciastro, lontanamente paragonabile alla ciliegia.Sono indicati nella dieta contro il sovrappeso e le patologie metaboliche, a patto che la porzione sia adeguata. In particolare, potrebbe essere necessario ridurre la quantità e la frequenza di consumo nel trattamento dell’obesità grave. Il consumo significativo di, soprattutto acerbi, è da evitare in caso di diabete mellito tipo 1.