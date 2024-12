Liberoquotidiano.it - Natale: Meloni, 'grazie a chi lavora in queste ore e chi sta al fianco di chi ha bisogno'

Roma, 24 dic (Adnkronos) - "E' la vigilia die voglio fare a tutti voi i miei auguri". Lo dice Giorgiain un video sui social. La premier ringrazia prima di tutto "chi non riuscirà a stare inore con i propri cari", quindi le forze armate, le forze dell'ordine, medici e operatori sanitari e quei "tori, del pubblico o del privato, che garantiscono servizi essenziali ai cittadini:per tutto quello che fate e che farete anche in questi giorni di". La presidente del Consiglio rivolge poi un ringraziamento a "quanti, e sono tantissimi, che in questi giorni doneranno una parte di loro stessi per essere aldi chi ha più, di chi sta vivendo un momento di difficoltà, di chi è malato, di chi è solo. Voi siete uno dei volti più belli di questa nazione.