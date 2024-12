Zonawrestling.net - Mustafa Ali: “Credo ci sia una possibilità per il mio ritorno in WWE”

Leggi su Zonawrestling.net

Durante un’apparizione a “Insight With Chris Van Vliet”, aAli è stato chiesto di parlare di un possibilein WWE, e secondo l’atleta potrebbe prima o poi esserci una. Ali è stato rilasciato dalla compagnia nel settembre del 2023 e si è dato da fare al di fuori di essa, anche con una partecipazione in TNA.Le parole diAli“Penso che ci siano diversedi ritornare, sì“. Poi Ali ha continuato dicendo: “Il fatto è che ci sono buoni rapporti. Il passaggio a Netflix è molto interessante perché apre la strada. Non so quanto lo show cambierà in termini di dinamiche, di ascolti e di cosa piace o meno”.Sul successo della WWE, Ali ha poi detto: “Gli affari vanno così bene per loro, checi possa essere un modo di tornare. Ci sono buone relazioni, ci sono buoni contatti.