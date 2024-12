Sport.quotidiano.net - Massa e My Mech sconfitte. La Pietro Pezzi saluta la vetta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Giornata poco felice, l’11ª e ultima dell’anno nel girone F della B2 femminile di volley, per le formazioni ravennati. Infatti è arrivata una doppia sconfitta, casalinga quella del, 1-3 contro le marchigiane del Filottrano, ora sesto in classifica, e in trasferta, a Porto Potenza Picena contro la New System, per il MyCervia: 3-1. Le avversarie così raggiungono così a 14 punti le cervesi al 9º posto. Nel girone B di serie C maschile perde ladella classifica lache cade a San Lazzaro contro la Paolo Poggi che la supera al primo posto: 3-0. A proposito di, anche quest’anno la società ravennate, con i suoi oltre 100 tesserati, ha devoluto generi alimentari a Caritas e Linea Rosa (foto). Per il resto importante doppia vittoria per Orbite 1-3 a Sesto Imolese e Consar con Bologna (3-1).