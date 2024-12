It.newsner.com - Madonna sembra “esausta” mentre cammina in Italia

Leggi su It.newsner.com

è forse uno dei nomi più conosciuti al mondo. La cantante si è ritagliata l’identità di regina della musica pop con decenni di grandi successi per i suoi fan.Anche al giorno d’oggi, la cantante è ancora attiva e fino a poco tempo fa era in tournée. Orache non se la passi troppo bene, visto che il suo ultimo avvistamento ha messo in allarme e preoccupato i fan.Continuate a leggere per saperne di più su cosa ha preoccupato i fan dell’avvistamento di.Negli ultimi anni, i fan si sono espressi sul fatto cheabbia forse invertito il processo di invecchiamento. La 66enne regina della musica è stata recentemente in giro per l’Europa ed è stata avvistata per le strade d’. Tuttavia, la gente ha notato che la cantante nonva la solita.Nelle foto emerse dal Paese europeova