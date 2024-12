Lettera43.it - Le principali banche Usa fanno causa alla Federal Reserve per gli stress test

Lestatunitensi stanno pianificando di citare in giudizio ladelle modifiche annunciate agliannuali. Secondo quanto riportato da Cnbc, le modifiche, mirate a rendere il processo più trasparente e a ridurre la volatilità legata alle richieste di capitale, non sono considerate sufficienti dagli istituti di credito. Greg Baer, presidente del Bank Policy Institute, che rappresenta grandicome JPMorgan, Citigroup e Goldman Sachs, ha dichiarato: «L’annuncio della Fed è un passo verso la trasparenza, ma riteniamo necessario presentare un’azione legale per preservare i nostri diritti legali». Lacoinvolge anche l’American Bankers Association e la US Chamber of Commerce.La proa degli istituti bancari: «La Fed impone requisiti e restrizioni inspiegabili sul capitale bancario»Le associazioni non conano gliin sé, ma criticano il processo attuale, che considerano responsabile di introdurre «requisiti e restrizioni inspiegabili sul capitale bancario».