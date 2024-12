Sport.quotidiano.net - La Pianese si gode il pari di Perugia. Mignani: "Giocata una grande partita"

Si è chiuso con un prezioso pareggio, per 1-1, il 2024 della: al Curi dii bianconeri hanno conquistato il venticinquesimo punto stagionale, salutando il magico anno della promozione dall’undicesima posizione, fuori dai play off soltanto per la differenza reti, con Campobasso, Carpi e Ascoli. "Aabbiamo disputato una grandissima– ha commentato l’attaccante Guglielmo(nella foto) –, dopo tre sconfitte consecutive volevamo tornare a muovere la classifica. Adesso possiamo trascorrere un Natale sereno. Il gol? E’ stato bravissimo Boccadamo a mettere la palla dentro; io mi sono buttato e, come sempre, ho chiuso gli occhi. La sferqa ha toccato la mia testa, poi un giocatore avversario ed è entrata in porta". Per tutto il girone di andata le zebrette sono rimaste dentro la griglia, poi, appunto, le tre sconfitte consecutive, contro Pineto, Ternana e Arezzo hanno rallentato la loro corsa.