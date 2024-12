.com - Il concerto di Capodanno senza Tony Effe: Gualtieri arruola Pfm, Earth Wind & Fire e Orchestraccia

Leggi su .com

Il tradizionalene didi Roma, che da anni si svolgeva al Circo Massimo, quest’anno non avrà luogo in quella storica location, e il programma musicale (stravolto dalla vicenda di) sarà radicalmente diverso da quanto inizialmente previsto. Il sindaco di Roma, Roberto, ha confermato ufficialmente il cambiamento, annunciando una nuova sede e una revisione totale degli artisti in cartellone.La nuova location: Piazza del Popolo ospiterà ilne diA causa delle modifiche nei programmi, ilne didi Roma non si terrà più al Circo Massimo, come tradizione, ma si sposterà in Piazza del Popolo.Questo cambiamento implica una riduzione della capacità di pubblico: la storica piazza romana, infatti, può ospitare circa 65.000 persone, un numero inferiore rispetto ai 80.