Il caos francese, l'utopia rossa e il nostro panettone

Un altro governo-minestrone in Francia è uscito dal pentolone del presidente-alchimista Emmanuel Macron, l'esecutivo guidato da François Bayrou s'aggiunge al mosaico del declino del progressismo in Occidente. Anche dove ha vinto e governa, la sinistra sta incontrando una realtà che non corrisponde alle sue illusioni, nel Regno Unito il Labour ha preso i voti, ma il premier Keir Starmer ha un problema di crescita economica e fiducia da parte del mondo delle imprese, come sottolinea Martin Wolf sul Financial Times. Della Germania vediamo la spaventosa caduta politica e industriale, l'indice Ifo sul clima economico è al livello più basso dal maggio 2020, la strage di Magdeburgo è un asteroide piombato sulla campagna elettorale, Socialdemocratici e Popolari sono picconati da movimenti che premono a destra (AfD) e a sinistra (Bsw), il voto di febbraio è un poker al buio.