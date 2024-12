Calciomercato.it - Il borsino dei centrocampisti, chi sale e chi scende: Reijnders super top, Ricci in discesa libera

Leggi su Calciomercato.it

Si è chiusa ieri sera, col 2-0 dell’Inter al Como, la diciassettesima giornata del campionato di Serie A: ecco ildeiSiamo alla vigilia di Natale e, solitamente, bisogna essere più buoni, anche per non deludere il caro e vecchio Babbo Natale. Ma ilsettimanale incombe e non si ferma davanti a nulla: dunque, vediamo i migliori e i peggioridi questo turno che si è chiuso da poche ore.dopo la 17esima giornata – Calciomercato.itPartiamo dalle buone notizie e non possiamo non nominare tra i migliori mediani della giornata quel Tijjani Rejinders del Milan, al quarto gol, decisivo ai fini della vittoria contro il Verona, ottavo in totale tra tutte le competizioni disputate fino a questo momento. Un rendimento di altissimo quello del 26enne olandese che continua a far felice l’allenatore Paulo Fonseca.