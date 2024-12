Iltempo.it - I giudici dello stop sull'Albania? Arruolati nella Corte d'appello

Messi alla porta con la soppressione delle sezioni speciali dell'immigrazione, rientrano dalla finestra. Sono i magistrati del tribunale di Roma che non avevano confermato il trattenimento di sei migranti nei centri del governo in. Il governo aveva soppresso le sezioni speciali dell'immigrazione con una norma che le opposizioni hanno definito "emendamento Musk" (il patron di X aveva sottolineato in un tweet la mossa politica delle toghe) ma ora quegli stessiora sono tornati. Lo scrive Repubblica che riporta come il presidente delladidi Roma, Giuseppe Meliadò, il 18 dicembre ha deciso di avvalersi di quattro magistrati di quelle sezioni soppresse. E, neanche a dirlo, torneranno a occuparsi di migranti. La motivazione addotta da Meliadà è la mancanza di personale per trattare le convalide dei provvedimenti di trattenimento relativi al protocollo Italia-, che sono in capo alladidi Roma.