I genitori del piccolo Araldo fondano ‘Hariba’ per aiutare le famiglie con persone con disabilità

Tempo di lettura: 3 minutiTrasformare una storia di sofferenza e battaglie in amore verso gli altri. È la storia di Alessandro Baglivo e Marta Carbone, idel, un bimbo di 8 anni, disabile dal 2017 a causa di un intervento chirurgico di criptorchidismo, andato male e che lo costringe a vivere in stato vegetativo sin dall’età di un anno. I due, insieme a volontari e amici, hanno fondato l’associazione no profit Hariba, destinata ade sostenere, attraverso servizi, lecondiversamente abili che quotidianamente affrontano tante difficoltà. Il, che oggi pesa 22 chili ed effettua circa 30 infusioni al giorno di farmaci indispensabili per la vita, è cieco, è costretto a vivere su di un sistema di postura poiché non muove gli arti e non regge né capo né busto ed ha una tracheotomia che gli permette di respirare ed una valvola PEG che gli permette di nutrirsi attraverso delle sacche artificiali contenenti farmaci nutritivi.