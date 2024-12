Ilnapolista.it - Guardiola ha barcellonificato la Premier. L’ultimo resistente è Dyche: «Il calcio oggi è come le partite dei bambini»

Pepvive con il suo Manchester City una crisi di risultati senza precedenti. Eppure, in un articolo di poche ore fa, il The Telegraph decide di analizzarne i pregi a livello generico. Le sue influenze, l’attrattiva che le sue innovazioni hanno avuto nelglobale. Punto essenziale della tesi del quotidiano inglese riguarda il numero di gol segnati inLeague, in enorme crescita (ma non sarà anche che lì vi sono i migliori giocatori? ndr) rispetto agli anni in cui il tecnico in voga era Mourinho o chi per lui.ha “” persino laLeague? (The Telegraph)Di seguito quanto scrive il The Telegraph a riguardo:Lediregistrano una media di oltre tre gol per partita. Anche i clean sheet (le squadre che finiscono senza subire reti, ndr) sono in calo: i 157 della scorsa stagione su 380sono il totale più basso dall’inizio dellaLeague e 50 in meno rispetto alla stagione precedente.