Ilrestodelcarlino.it - Grotte del Castello: ecco il presepe meccanico

Dopo l’anniversario del quarantennale nel 2023, spegne 41 candeline uno dei presepi meccanici più iconici d’Italia, in quanto realizzato – con qualità stilistica e coerenza artistica – all’interno delle suggestivedeldi Falconara Alta. È tutto pronto, infatti, per l’inaugurazione di domani del grande presepio degli artigiani del Comitato ‘Rocca Priora’, ambientato nelle campagne marchigiane del secolo scorso e incentrato sui vecchi mestieri. Aprirà al pubblico a Natale, con orari tra le 10 e le 12, al mattino, e tre le 16 le 19.30, il pomeriggio, e sarà accessibile a tutti. L’ingresso è previsto dalla sala consiliare di via Cameranesi. La rappresentazione della Natività in salsa falconarese sarà visitabile fino al 19 gennaio. Da Santo Stefano, 26 dicembre, al 6 gennaio, l’apertura sarà effettuata tra le 10 e l2 e tra le 15.