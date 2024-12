.com - Giubileo a Roma, scatta il piano sicurezza rafforzato

Con l’inizio del2024,avvia ildistraordinario per garantire l’incolumità di residenti e visitatori. A partire dal 23 dicembre, le forze dell’ordine sono mobilitate per monitorare la capitale, con misure dirafforzate nelle zone centrali, come Piazza San Pietro e i suoi dintorni. Oltre agli aspetti legati alla, anche importanti interventi infrastrutturali sono stati completati per migliorare l’accessibilità e la vivibilità della città.2024: le misure diIn vista dell’inaugurazione del2024, ildipredisposto dalle autoritàne ha attivato una serie di misure preventive per garantire l’ordine pubblico durante le celebrazioni.A partire dal 23 dicembre, sono state istituite zone rosse intorno a San Pietro, dove la viabilità è stata interdetta per evitare il transito di veicoli nelle ore di punta.