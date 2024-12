Lanazione.it - Firenze Festival, al via la prima edizione della gara canora

Leggi su Lanazione.it

, 24 dicembre 2024 - Al Teatro Lumiére è tutto pronto per inaugurare ladel- musica e solidarietà, organizzata dall’Associazione Centro Incontri aps in collaborazione con il compositore Luca Bechelli e Teatro Lumiére. Ilsi svolgerà apresso Teatro Lumiére il 18 gennaio alle ore 20,45 e il 19 gennaio alle 16,45. Unaarticolata in due serate e aperta a tre categorie: giovanissimi dagli 8 ai 16 anni, junior dai 17 ai 35 anni, e senior dai 36 anni e oltre. Presiederà una giuria d’eccezione e saranno molti i premi assegnati. «Siamo molto felici di ospitare nel nostro cartellone di stagione ladelche si articola in due serate - spiega Paola Tanda, direzione artistica teatro Lumiére di