Ilrestodelcarlino.it - Fiaccolata a San Benedetto rimandata per meteo avverso

a causa delle condizionilache era staat organizzata a Sanper dire no alla violenza di genere e per ricordare Emanuela Massicci, brutalmente uccisa a Ripaberarda. L’iniziativa, nata spontaneamente tra i cittadini, voleva lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione e solidarietà. Gli organizzatori avevano invitato tutti i partecipanti a portare una candela o una luce, simbolo di speranza per una società libera da ogni forma di violenza. Un gesto simbolico ma potente, per ricordare Emanuela e per impegnarsi davvero concretamente nella lotta contro il femminicidio. Ora la manifestazione sarà rinviata. Intanto continuano le manifestazione di solidarietà per la giovane mamma uccisa. La presidente Arianna Trillini, il direttore Francesco Balloni, tutti gli associati e la struttura della Cna di Ascoli Piceno esprimono profondo cordoglio per la morte di Emanuela Massicci, vittima di un femminicidio che ha sconvolto la nostra comunità.