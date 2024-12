Anteprima24.it - Diecimila euro rubati al titolare del bar, arrestati dipendenti infedeli

Tempo di lettura: 2 minutiSi era accorto che i conti non tornavano e aveva anche i sospetti su due. Così, un imprenditore di Meta di Sorrento,di un bar, chiede aiuto ai carabinieri e scopre che aveva ragione.Niente soldi in tasca, da parte dei, piuttosto i due hanno messo in atto, per mesi, la tecnica del furto virtuale. Insospettabili ladri un fratello ed una sorella, lui 23 anni mentre lei 27, entrambi incensurati. Dopo la denuncia della vittima dai carabinieri di Piano di Sorrento sono iniziate le indagini con le telecamere ben focalizzate sui tasti del registratore di cassa.La tecnica adottata era veloce ma quanto mai semplice e scaltra. Il cliente consumava, pagava e se ne andava. I ragazzi non attendevano tempo e in quegli attimi, una volta incassati i pagamenti, con una mano annullavano gli scontrini fiscali e con l’altra aggiornavano la calcolatrice presente nel proprio smartphone per portare avanti il conto parallelo.