Ilfattoquotidiano.it - Denzel Washington si è battezzato e può diventare Ministro della Chiesa: “Essere religiosi a Hollywood non va di moda, non è sexy. A me non importa nulla”

si fa battezzare e ottiene la licenza didel culto in unadi New York. Il 69enne premio Oscar è statoe ha ricevuto la licenza dipresso la Kelly Temple Church of God in Christ di New York sabato scorso, durante una cerimonia trasmessa su Facebook. “Celebriamo l’ingresso delnel clero, dopo aver ricevuto oggi la licenza dinelladi Dio in Cristo”, ha scritto l’arcivescovo Bryant proprio su Facebook.A fine cerimoniaha ricordato come sua madre gli avesse detto anni fa, dopo “l’ottava o nona volta che ho perso un Academy Award”, che “l’uomo dà il premio, Dio dà la ricompensa”. Tanto l’afflato religioso in casada tempo anche perché il padre dell’attore è stato pastoredi Dio in Cristo.