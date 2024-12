Oasport.it - Ciclocross, Mathieu van der Poel: “Non mi aspettavo di andare già così forte”

Leggi su Oasport.it

van derha cominciato come meglio non si potrebbe la stagione 2024-2025 di: subito doppietta tra la Coppa del Mondo a Zonhoven e il Superprestige di Mol per lanciare segnali a tutti gli avversari, sia coloro che hanno partecipato a queste gare che coloro che devono ancora rientrare come Tom Pidcock e soprattutto Wout van Aert.L’olandese ha rilasciato alcune parole a WielerFits dopo il successo ottenuto ieri: “Penso che sia stata una delle mie migliori gare che abbia fatto e non me l’. Ho fatto allenamenti diversi rispetto al solito in avvicinamento a questi appuntamenti, con l’idea di presentarmi più fresco al periodo delle feste. Invece mi sono sentito subito molto bene e anche le parti tecniche sono andate benissimo“.L’avvicinamento ai Mondiali di Liévin è iniziato a gonfie vele: “Direi che in vista di quell’appuntamento sto messo bene.