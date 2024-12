Quotidiano.net - Calenzano, sopralluogo dei periti al deposito Eni. Trovato il punto in cui sono usciti i vapori

Leggi su Quotidiano.net

Individuato ilesatto da cuifuoridi carburante che hanno creato le condizioni per l’esplosione in cui il 9 dicembre scorso, alEni di(Firenze),morte 5 persone. Il passo avanti nell’indagine ieri nelal quale hanno partecipato – oltre ai magistrati della procura di Prato guidati da Luca Tescaroli, competenti territorialmente sul Comune di– alcuni dei consulenti tecnici nominati per rispondere ai quesiti investigativi. In questi giorni i sei consulenti stanno raccogliendo elementi per rispondere a domande sulle dinamiche e le competenze che porteranno a individuare eventualmente gli indagati. Rimane ancora da individuare la circostanza che ha costituito l’innesco della gigantesca esplosione: i tecnici hanno tempo sino alla fine di febbraio per elaborare una relazione.