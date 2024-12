Tpi.it - Buon Natale 2024: frasi e immagini da inviare per i vostri auguri nel giorno della Vigilia

2023:daper inel– Tra poche ore saràe, come ogni anno, saremo inondati di messaggi (sms, WhatsApp, Instagram.) dia cui dovremo o vorremo rispondere. Siete a corto di fantasia? Cercate qualche spunto utile? In questo articolo trovereteutili per idida mandare ad amici e parenti.Vorrei poter mettere lo spirito delall’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta. (Harlan Miller – Scrittore)Ilè la sorpresa di un Dio bambino, di un Dio povero, di un Dio debole, di un Dio che abbandona la sua grandezza per farsi vicino a ognuno di noi. (Papa Francesco)La mia idea diè molto semplice: amare gli altri.