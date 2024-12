Week end da record al cinema, Mufasa re leone del botteghino

Leggi su Ildenaro.it

Ilincorona– Il re, pellicola sovrana delend prenatalizio che vede tre nuove uscite salire sul podio dei film più visti nel fine settimana. Il lungometraggio di Walt Disney, prequel e sequel de Il re, uscito in Italia 4 giorni fa, ha già incassato in questoend 4 milioni e mezzo di euro. Contribuendo al risultato eccezionale deldel fine settimana che ha superato gli 11 milioni di euro e che è risultato in rialzo dell’ 84,75% rispetto all’analogoend prenatalizio dello scorso anno. Un boom di ingressi che si porta ad un passo dai 13 milioni di euro incassati nelend prenatalizio dell’anno prima del Covid. Al secondo posto nella classifica dei film più visti si trova un’altra new entry, Io e dobbiamo parlare, di Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni.