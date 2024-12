Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 13ma giornata di Superlega. Michieletto “solito” uomo squadra, Fedrizzi spinge in alto Grottazzolina

13ªDIALESSANDRO: Sempre decisivo, sempre efficace, numeri da urlo anche a Taranto. Lo schiacciatore di Trento chiude con 21 punti, top scorer del match, il 67% in ricezione e il 57% in attacco, ben 4 ace e un muro.YURI ROMANO’: Riconquista spazio nella lotta per il posto da titolare con Bovolenta con una prova di sostanza contro Monza. 12 punti in tre set, un buon 48% in attacco e due muri.MATTIA BONINFANTE: Torna a respirare l’aria didopo il torneo non straordinario in Brasile e torna a dettare legge e soprattutto a smistare alla grande il gioco per i compagni, facendo ammattire muro e difesa di Milano.MICHELE: Prezioso nella vittoria dicontro Modena. Molto bene in ricezione dove chiude con il 53% di positività, un po’ meno in attacco con il 32% ma con 4 ace e due muri arrivano comunque 12 punti pesanti.