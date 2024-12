Sci alpino la Coppa del Mondo femminile 2024 25 si sposta a Semmering | le convocate azzurre

Leggi su Sportface.it

Ladel/2025 di scitorna in pista per le ultime gare dell’anno solare, in Austria. Dopo il fine settimana amputato di Sankt Moritz, con un solo super-g disputato sui due previsti a causa delle cattive condizioni atmosferiche, le gare sino sulle alpi austriache, dove il 28 e il 29 dicembre sono in programma rispettivamente uno slalom gigante e uno slalom speciale. La pista Panorama torna ad ospitare le competizioni del Circo Bianco dopo un anno d’assenza: l’ultima volta, a fine dicembre 2022, fu un assolo di Mikaela Shiffrin, che trionfò in tutte e tre le gare disputate (due giganti e lo slalom). La statunitense però in questa occasione non ci sarà causa infortunio rimediato a Killington, e questo lascia aperto il pronostico anche ad eventuali sorprese.