Salvini esce rafforzato dall'assoluzione ma il Viminale resta lontano

Simul stabunt vel simul cadent. Insieme staranno o insieme cadranno. Nei corridoi dei palazzi del governo hanno tutti tirato un sospiro di sollievo venerdì sera. L’assoluzione di Matteoè stata accolta con favore dai partiti di maggioranza. La sentenza di Palermo, è la convinzione, rafforza l’esecutivo di Giorgia Meloni ma anche la leadership del capo leghista. Nessuno in realtà si era spinto a pensare che un esito diverso avrebbe potuto provocare grossi scossoni. Ma l’impatto politico e psicologico di una condanna per sequestro di persona e per aver impedito lo sbarco dei migranti a bordo della nave Ong nell’agosto del 2019 è stato un motivo di preoccupazione seria nelle ore precedenti la sentenza. Il timore di un leader leghista incontrollabile dopo essere stato azzoppato dalla magistratura ha agitato a lungo una coalizione già attraversata da tensioni e rivalità sotterranee in piena sessione di bilancio.