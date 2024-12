Romadailynews.it - Roma, colpisce la compagna con una bottiglia di vetro: arrestato

Un 45enneper maltrattamenti e lesioni aggravate. Vittima dimessa con 10 giorni di prognosi.I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaTrastevere hannoun 45enne originario dell’Ecuador, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni dellaconvivente, una 33enne del Perù.L’intervento è avvenuto la scorsa notte in un appartamento di via della Nocetta, dopo una segnalazione al 112. Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, l’avrebbe colpita al volto con unadi.La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale San Camillo, dove ha ricevuto cure mediche ed è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.Le indagini hanno rivelato che l’uomo si era reso protagonista di violenze ripetute sin dal 2023.