Roma, centro del mondo cristiano e di bellezza universale. Ma chi la governa non lo capisce

Non bastava aver fatto parlare diper i cinghiali, le buche, i cantieri infiniti e la monnezza. Ci mancava la surreale polemica fra il sindaco Gualtieri e Tony Effe sul Concerto di capodanno proprio mentreè sotto i riflettori delper l'inizio del Giubileo. (.) Ci vorrebbe rispetto non solo per la sua grande storia passata, ma anche per l'Anno Santo che inizia domani.sarà aldel, di un “impero” spirituale ancora più vasto di quello antico, sia nel tempo che nello spazio: l'impero della Misericordia divina. Lo è da duemila anni e per sempre. Del resto questa città ha addirittura un suo doppio nell'eternità dopo che Dante, nel Poema sacro, fa dire a Beatrice: «Sarai meco sanza fine cive/ di quellaonde Cristo èno». Privilegio che condivide solo con Gerusalemme visto che nell'Apocalisse (21, 1-2) san Giovanni preannuncia la Gerusalemme celeste.