Roma albero crolla nell’area giochi del parco Labor di Colli Aniene | morta una donna e grave l’amica salvi i tre figli

La procura dista indagando sulla dinamica che ha portato alla morte di unadi 45 anni, rimasta uccisa dal crollo di unnelLiviodi via Cesare Massini, in zona. La pianta è caduta travolgendo lei e un’amica, che è rimasta feritamente. La vittima si chiamava Francesca Ianni e si trovava con i suoiverde attrezzata con iper bambini adiacente a viale Palmiro Togliatti, tra scivoli e altalene. Isono rimasti illesi, così come gli altri bambini presenti in quel momento. L’altra, coinvolta nell’incidente – Alessia Annibal – coetanea della vittima è rimasta ferita ed è ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Umberto I, dove ha subito un intervento chirurgico. Al momento è in coma. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia, oltre ai vigili del fuoco e la protezione civile per mettere in sicurezza l’area.