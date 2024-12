Lanazione.it - Rincari a Natale, pranzi e cenoni costeranno di più anche a casa. Le cifre e i consigli per risparmiare

Firenze, 23 dicembre 2024 – Icolpisconoe cene delle festività, sia nei locali che a. La maggior pare delle famiglie toscane trascorreranno la cena della Vigilia e il pranzo diinpropria o da parenti e amici. Un’indagine dell’Osservatorio nazionale di Federconsumatori rivela che solo il 32% dei toscani opterà per un pranzo o una cena in ristoranti o locali per le festività die Capodanno. Cresce invece la tendenza a ordinare piatti pronti da servizi di catering o ristorazione.a tavolastando a, la spesa per il classico menu natalizio in Toscana registra aumenti significativi. Per un menu tradizionale della cena disi spenderanno oltre 44 euro a persona, con un incremento del 6% rispetto al 2023. Il menu “low cost”, invece, si attesta sui 26 euro a persona, comunque in crescita del 7% rispetto allo scorso anno.