Rafa Marin arriva la scelta sul futuro | la comunicazione al Napoli

Calciomercato24-ha comunicato la suaper ildopo le tante voci di mercato degli ultimi giorni.Ilinterverrà sicuramente nel mercato di gennaio con almeno un acquisto al fine di ridefinire meglio le proprie seconde linee. Tanti sono infatti i calciatori che non hanno convinto Conte e che, fin qui, stanno ricevendo davvero poco spazio. Particolare è soprattutto la situazione di, il quale si sta rivelando fin qui un vero e proprio oggetto misterioso.Il difensore centrale spagnolo èto quest’estate fra tante attese dal Real Madrid, il quale ha dimostrato di credere ancora però in lui inserendo un’opzione di recompra prima della cessione al club azzurro. Il giocatore però non ha ancora fin qui debuttato in Serie A, racimolando solo due presenze in Coppa Italia dove, tra l’altro, non ha neanche convinto del tutto.