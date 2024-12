Bergamonews.it - Nuova passerella di Boccaleone, arrivano i cartelli per comunicare l’inizio dei lavori

Bergamo. Tutto pronto per la chiusura dell’attualepedonale diche collega via Rosa con via Rovelli. La data è fissata per giovedì 2 gennaio, mentre dalla mezzanotte di sabato 4 gennaio prenderanno il via idi demolizione da parte di Rete Ferroviaria Italiana. E sia il Comune di Bergamo che RFI hanno già cominciato ad informare la cittadinanza con tanto diin prossimità del passaggio a livello, parte integrante del cantiere. Pannelli esplicativi che non danno conto solo delle date di inizio e fine, ma anche contezza dell’opera che si andrà a realizzare e di quale sarà il risultato finale dell’opera.La demolizione dell’attualeavverrà in modo da ridurre al minimo l’interruzione del servizio ferroviario, con l’uso di gru per rimuovere le strutture durante l’orario notturno.