Lanazione.it - “Neri per Caso“, sold out al Cmm: "Una Festa di Natale adatta a tutti"

Oltre 800 spettatori e teatro A del Centro multimediale gremito per il concerto didei “per“. "Il pubblico ha mostrato un grandissimo coinvolgimento, grazie anche ai tanti giovani e giovanissimi che hanno aperto il concerto. Gli oltre 800 spettatori si sono lasciati coinvolgere daiperaccompagnandoli quasi ininterrottamente cantando e tenendo il ritmo con le mani – così gli organizzatori di Città Futura e Argoon – . Nel teatro A è risuonata la magia della musica, quella più autentica. Quella che se sbagli si sente, quella che non c’è autotune che regga, quella di un eccezionale gruppo che solo con la voce riesce ad armonizzare ogni brano. Si è trattata di una bella e coinvolgentedicome l’abbiamo pensata e voluta; unaper la citta’, grazie alla condivisione, alle sinergie attivate, allo spazio per la solidarieta’ con l’associazione I Pagliacci.