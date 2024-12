Lanazione.it - Natale, un toscano su dieci pranzerà al ristorante. Spesa media e giro d'affari

Firenze, 23. dicembre 2024 – Unsutrascorrerà il pranzo dial, spendendomente 78 euro. Sono le stime di Fipe Confcommercio Toscana, secondo cui sono oltre 360mila i toscani pronti a trascorrere il 25 dicembre in un locale insieme ai familiari. Ild’complessivo sarà di 28,5 milioni di euro. La- 78 euro pro capite - sarà più alta di 4 euro,mente, rispetto al 2023. “Ormai unsu(nel 2023 erano il 9%), passerà ilin un- sottolinea il presidente di Fipe Confcommercio Toscana Aldo Cursano, che è anche vicepresidente vicario di Fipe nazionale - un dato in crescita che riflette il cambiamento sociale a cui assistiamo da qualche anno: chi può preferisce spostare i festeggiamenti fuori casa, per godersi il pranzo senza il pensiero di doverlo anche organizzare, soprattutto se la famiglia è numerosa.