Mulan | le differenze tra il film e la storia vera

L'adattamento animato di Mulan del 1998 ha fatto conoscere a molti la leggenda di Mulan, ma ci sono cambiamenti significativi tra il classico Disney e la leggenda originale. L'adattamento live-action di Mulan del 2020 (qui la recensione), diretto da Niki Caro, è leggermente più vicino al poema originale cinese "La ballata di Mulan". Tuttavia, anche nel tentativo consapevole di avvicinarsi alla leggenda, il Mulan 2020 si discosta dal materiale di partenza. Sebbene vengano eliminati i numeri musicali e il drago parlante Mushu, il Mulan contiene ancora molti elementi mistici assenti nella leggenda."La ballata di Mulan" è la prima testimonianza conosciuta di Hua Mulan e risale al 400 d.C.. Molto probabilmente il poema è nato per tradizione orale ed è stato tramandato per un secolo prima di essere conservato in forma scritta durante la dinastia Tang.