Mister Movie | Matt Reeves Rivela Progressi su The Batman | Parte 2 | Sceneggiatura Quasi Pronta

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il registaha annunciato che ladi The: Part II ècompletata, con le riprese previste per il 2025 e un’uscita programmata per ottobre 2026.Ladi The2: Un Processo Creativo Intenso, il visionario dietro il successo di Thedel 2022, ha dichiarato che il lavoro sul sequel è in fase di conclusione. Parlando con Zoe Kravitz, interprete di Catwoman nel primo film, ha confermato: “Stiamo finendo la. Gireremo l’anno prossimo.”ha descritto il processo creativo come impegnativo ma gratificante, paragonandolo a una ricerca al buio:“La metafora che uso è che scrivere e fare film è come stare in una stanza buia. Tutto ciò di cui hai bisogno è lì, ma devi trovarlo lentamente.