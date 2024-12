Ilfattoquotidiano.it - Matrimonio a rischio per Jorginho e Catherine Harding: lei sospetta di essere stata tradita

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rischiano di saltare le nozze trache, dopo la proposta di dicembre scorso, avrebbero dovuto tenersi nei prossimi mesi. A mettere in crisi l’organizzazione del, secondo quanto ricostruito dai tabloid britannici, è un’accusa di tradimento.La futura moglie infatti, si è presentata a casa di una presunta amante del compagno nel cuore della notte per un confronto diretto. L’episodio, accaduto a inizio dicembre ma reso noto solo di recente, coinvolge Vanessa Sandora, un’estetista di 39 anni. Al The Sun, Sandora ha dichiarato: “Ero terrorizzata quando ho sentito qualcuno bussare alla mia porta in piena notte. Ho controllato il videocitofono e ho visto una donna che non conoscevo”. Appunto, cantante britannica ed ex compagna dell’attore Jude Law, ora fidanzata di