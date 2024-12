Le esportazioni italiane extra Ue a novembre s’impennano del +56% e cresce anche l’import

Quifinanza.it - Le esportazioni italiane extra Ue a novembre s’impennano del +5,6% e cresce anche l’import

2024 l’Istat certifica come siano cresciute sia leche le importazioninei confronti dei PaesiUe: l’export ha segnato il +5,6% su base mensile e il +0,4% su base annua, mentresi è assestato a quota +5,3% sul mese segnando il +1,3 su base annua.Su base mensile, l’export viene trainato dall’aumento delle vendite di beni strumentali (tra cui mezzi di navigazione marittima), beni di consumo non durevoli ed energia. Sull’anno, la crescita delleè spiegabile facendo riferimento alle maggiori vendite di beni di consumo, che va a compensare e superare la contrazione dell’export di beni strumentali.La crescita delinvece, su base sia mensile che su quella annua, si spiega facendo riferimento ai maggiori acquisti di beni di consumo non durevoli e beni intermedi.