Sport.quotidiano.net - La rinascita del Modena. Difesa e due punti a gara

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il campionato non concede soste, tra Santo Stefano e la prossima domenica ci sono ancora due partite da giocare per chiudere l’anno solare, ma intanto sotto l’albero ilha trovato, tra il derby di Reggio e la vittoria di sabato col Pisa (caduto al Braglia per il terzo anno di fila, nella foto il gol di Caso), quelle due vittorie consecutive (le prime del 2024) che mancavano da oltre un anno. E, particolare non indifferente, un nono posto in classifica. La cura Mandelli, lo certificano i numeri, sta dando frutti: 12in sei partite, una media da due aassolutamente di eccellenza, sei risultati utili consecutivi che mancavano dalla 22° alla 27° giornata dello scorso campionato, sei reti realizzate e soltanto due subite, Gagno che ha portato la sua imbattibilità a 223 minuti e una differenza reti tornata positiva dopo dodici giornate.