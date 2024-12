Ilfattoquotidiano.it - La proposta di Enzo Manes: “Una good tax dell’1 per mille sulle ricchezze finanziarie per il bene comune”

Dynamo Camp, sull’Appennino pistoiese, è senza dubbio una buona storia di un’impresa riuscita. Sia per i suoi utenti che per i finanziatori. I primi sono bambini e ragazzi che soffrono di patologie gravi o croniche e in alcuni casi le loro famiglie: sono in tanti, circa 80mila nell’arco di 18 anni, ad aver sperimentato il diritto alla felicità con al massimo tre esperienze di terapia ricreativa per periodi che vanno dal weekend lungo agli 8 giorni. I secondi perché hanno visto il loro seme fiorire e fruttare, con la macchina che ha via via camminatosue gambe: Fondazione Dynamo, l’ente che gestisce il Camp, ha raggiunto la sostenibilità economico finanziaria da almeno un decennio e vive di raccolta fondi , le fonti nel 2024 sono stati individui (36%), aziende (36%), fondazioni e associazioni (27%) e settore pubblico (1%).