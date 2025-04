Juventusnews24.com - Rinnovi Juventus: da Vlahovic a Gatti e McKennie, cosa filtra sui tre casi spinosi e tutti i possibili scenari

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha posto l'attenzione sul futuro di tre calciatori della Juve in particolare, per i quali si è parlato molto del possibile rinnovo dei rispettivi contratti senza che finora si sia arrivati alla fumata bianca. Tra questi c'è Vlahovic (che potrebbe prolungare fino al 2028 o addirittura fino al 2029), Gatti (per cui le trattative per spostare in avanti l'attuale scadenza nel 2028 si sono bloccate, per questo non è da escludere nemmeno una cessione sul mercato) e McKennie (sempre più lontano dalla Juve nonostante ora sia stato rimesso al centro del progetto).