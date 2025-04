Dayitalianews.com - Milano, aggredita dall’ex con un cacciavite fuori da un supermercato: grave una donna di 43 anni

L’aggressione è avvenutada unin Corso Lodi a. La, 43enne sarebbe stata colpita da almeno dieci colpi al volto ed è ricoverata in gravi condizioni.È stata colpita da almeno dieci fendenti al volto ladi 43con unda unin corso Lodi a, intorno alle 11 di ieri, sabato 12 aprile.L’aggressore, un 54enne suo ex convivente è stato subito fermato dagli agenti della polizia locale: l’uomo è stato rintracciato pochi minuti dopo all’angolo con via Polesine (zona Corvetto) da una pattuglia che presidiava la zona di Corso Lodi, avvisata dai passanti e dalle urla della vittima. Il 54enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni pluriaggravate.Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la, all’ospedale Policlinico, dove si trova ora ricoverata, al momento, in gravi condizioni per le ferite all’occhio e alla testa, e la sua prognosi resta riservata.