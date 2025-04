OraSì a Montecatini una sfida di alta classifica Gabrielli Ci teniamo a finire bene la stagione

Montecatini attualmente quinti in classifica.La squadra allenata da coach Barsotti ha collezionato cinque vittorie consecutive e.

