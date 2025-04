Fiorentina Parma LE ULTIME Ipotesi doppio centravanti

Parma va a Firenze con più fiducia. Il rumeno pensa a due schieramenti nella sfida contro Palladino: se la linea sarà a cinque potrebbe toccare a Leoni affiancare i tre centrali. In mezzo al campo. Parmatoday.it - Fiorentina-Parma LE ULTIME | Ipotesi doppio centravanti Leggi su Parmatoday.it Cristian Chivu cerca la strada della continuità. Dopo il pari con l'Inter, l'allenatore delva a Firenze con più fiducia. Il rumeno pensa a due schieramenti nella sfida contro Palladino: se la linea sarà a cinque potrebbe toccare a Leoni affiancare i tre centrali. In mezzo al campo.

Ne parlano su altre fonti Fiorentina-Inter, quando si recupera: caccia alla data in un calendario fittissimo. Tutte le ipotesi. Corriere dello Sport: “Kayode al Parma e Coulibaly alla Fiorentina? Quest’ultimo verrà ceduto solo a titolo definitivo”. Le ultime dal mercato: la Fiorentina punta tutto su Man. Cyprien in Cina. GdP: "Inciampo Bernabé, oggi i primi esami". Quando si recupera Fiorentina-Inter? Prende corpo l'ipotesi 5 febbraio, andata e ritorno si giocherebbero così a distanza di quattro giorni. CorSport: “Cessione Parisi bloccata, Kayode-Parma per Coulibaly. E Biraghi?”.

tuttosport.com comunica: Fiorentina batte Parma? Ecco il parere dei bookmaker - Dopo il lunch match Atalanta-Bologna, la domenica di Serie A prosegue con Fiorentina- Parma. I viola sono alle calcagna di Roma e Lazio nel tentativo di scavalcarle per rientrare nelle posizioni che v ...

Secondo gaeta.it: Fiorentina e Parma: Un match cruciale per la Serie A - Fiorentina e Parma si sfidano oggi nella 32esima giornata di Serie A, con i viola in cerca di punti per l'Europa e i ducali impegnati a evitare la retrocessione.

tuttosport.com comunica: Diretta Fiorentina-Parma ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Fiorentina-Parma, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky ...